スーパーやデパートではゆったりしたテンポの遅い曲が流れている理由 「ＢＰＭ」は消費行動にどんな変化をもたらすのか？ 「背景音（ＢＧＭ）」や「環境音」は、人の身体面、生理面、心理面などに多大な影響を及ぼします。これは各種研究によって明らかにされています。音の大小、音色、音調、リズムやメロディー、ノイズの有無などによって、その影響度もさまざまですが、とりわけ人の効率的行動にまで