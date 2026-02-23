大手製薬会社の調査で、不快に感じる体のにおいは自分と周囲で違うことがわかりました。【映像】大手製薬会社の調査「不快に感じる体のにおい」大正製薬が体のにおいについて420人を調査したところ、自分が気を付けているにおいは1位が口臭で、男性32.9％、女性45.7％。2位が脇、3位が汗でした。特に気を付けていない人は女性で3割弱、男性は4割を占めました。一方、周囲の異性に対して気になるにおいは、女性は口臭42.4％