【モデルプレス＝2026/02/19】女優の芳根京子が2月18日、自身のInstagramを更新。自身が日本版で主人公の声優を務めるディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』（3月13日公開）のぬいぐるみたちとのショットを公開した。【写真】28歳人気女優「お顔小さい」抜群スタイル際立つミニスカショット◆芳根京子、ぬいぐるみ抱えたミニスカコーデ披露芳根はビーバーやロケット、じゃがいもなどの絵文字と、映画『私がビーバーに