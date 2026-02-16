２０４０年度に私立大の約４割で経営破綻の危険性が高くなることが文部科学省の推計で分かった。現在、危険性の高い大学は約１割だが今後、１８歳人口の減少が私大経営を急速に悪化させる可能性がある。推計では、学生が在学中に経営破綻する「危険性が特に高い」私大の割合は２４年度の４％（２２校）から４０年度には２８％（１７０校）に拡大する。４年以上１０年以内に経営破綻する「危険性が高い」私大も２４年度の５％（