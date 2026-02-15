知り合いの女性をわいせつ行為をする目的で誘拐し性的暴行をした疑いで警察は15日、長野県の33歳の男を逮捕しました。わいせつ誘拐と不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、長野県豊丘村の会社員・込山翔容疑者（33）です。去年11月、長野県の東信地方に住む女性をわいせつ行為をする目的で誘いだして車で連れまわすなどして誘拐し、その後宿泊施設で性的暴行をした疑いがもたれています。警察によりますと、込山容疑者と女性はSNS