新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて日向坂46『16th Single ひなた坂46 LIVE』の模様を２月17日（火）・18日（水）の２日間にわたり、18時30分より生放送することを決定した。また、本ライブのチケットを２月12日（木）より発売開始した。 日向坂46 『16th Single ひなた坂46 LIVE』は、16thシングル『クリフハンガー』の発売に伴い開催される単独公演。本公演では、グループの歴史を背負う三期生・上村