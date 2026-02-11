このエレガントな佇まいのアイテムは、香港発のコーヒー器具ブランドVaria（ヴァリア）から発売された新型のシングルドーズコーヒーグラインダー「Varia VS4」（8万9650円）。ただ見た目がオシャレなだけでなく、求める味わいの豆が挽けるコーヒー好きも納得のこだわり仕様のグラインダー。ユーザーの声に応えてアップグレードされました。シングルドーズコーヒーグラインダーとは1杯分のコーヒー豆だけを挽けるグラインダーのこと