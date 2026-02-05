お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が5日までに更新されたYouTube「芸能ウラオモテch」にゲスト出演。マネジャーがクロちゃんの“才能”について語る場面があった。「なぜクロちゃんはブレークしたのか?」というテーマになると、マネジャーは「このご時世でいろいろと難しいことがありますけど。ドッキリやひどいことをしてもかわいそうに見えなくて。それが凄い才能だなって思います」と語る。共演者から「