プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2026年1月28日にユーチューブを更新し、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで27日に逮捕された広島・羽月隆太郎容疑者（25）について自身の見解を示した。「プロ野球選手には、何億円も稼ぐ選手が先輩にいる」 報道によると、羽月容疑者は25年12月16日ごろに国内でエトミデートを若干量使用したという。