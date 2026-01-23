重度のうつ病を患っていることを告白した大食いYouTuberとして活動する双子姉妹・はらぺこツインズが、病院での検査結果を報告した。【映像】重度のうつ病について語るはらぺこツインズテレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしている、姉のかこ（34）と妹のあこ（34）。2025年10月24日に更新したInstagramで、体調不良による活動休止を報告していた。12月6日の投稿で、かこは「私たちはうつ病を長年患っております。朝