高市早苗首相が2026年1月19日の記者会見で、通常国会召集日の23日に衆院解散すると表明した。約1時間にわたる記者会見の間、「国論を二分するような大胆な政策改革」に挑戦したいと4回にわたって発言。ただ、その内容が分かりにくいと感じが人も多かったようで、SNS上では、「何のこと？」「何するつもりなのよ...」などと疑問の声が上がっている。冒頭発言で1回、質疑応答で3回登場高市氏は冒頭発言で解散理由を説明する際、実施