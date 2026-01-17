妻の心を藤吉郎（池松壮亮）に盗まれ、今度は娘・直（白石聖）の心を小一郎（仲野太賀）に盗まれてしまった坂井喜左衛門（大倉孝二）。「この泥棒兄弟が！」小一郎がわずかばかりの銭を置いていったところで、釣り合うはずもありません。果たしてこのまま引き下がるのか、今後の展開が気になりますね。今回はこちらの坂井喜左衛門について、どんな人物だったのかを見ていきましょう。父子二代で信長に仕える野盗の襲来に驚く坂井喜