元五輪アスリートがスタイリッシュなモデル姿を見せた。現在はアパレルブランドのモデルや農業、映像作品など様々な分野に携わっているのは、２０１０年バンクーバー五輪代表のプロスノーボーダー・国母和宏。１７日までにインスタグラムでスノーボードメディアに登場したことを伝え、「カズはスノーボード界のＧＯＡＴ（史上最高）１人」などと記された同メディアの投稿を紹介。国母はポーズを取る姿をアップした。９日の