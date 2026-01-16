反体制デモで緊張が高まる中、外務省はイラン全土への危険情報を退避勧告にあたる「レベル4」に引き上げました。外務省は、イランへの渡航はどのような目的であれ止めるとともに、既に滞在中の人は自らの安全確保に努めつつ、安全に出国可能と判断される場合は速やかに国外に退避するよう、呼びかけています。