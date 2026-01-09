◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズ。9日、世界ランク4位の張本智和選手が2回戦に登場しました。初戦から中国選手と対戦。同ランク11位の向鵬選手に3-0で勝利すると、2回戦も中国選手とあたります。同ランク40位の周啓豪選手に対し、第1ゲーム、4連続ポイントを奪われ2-7と突き放されますが張本選手がどんどん追い上げ先にゲームポイントを奪