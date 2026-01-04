北朝鮮の金正恩総書記が戦術誘導兵器の生産工場を視察し、生産量の大幅拡大を指示した。朝鮮中央通信が4日報じた。報道によると、金正恩氏は前日、重要軍需工場を訪問し、戦術誘導兵器の生産実態を把握するとともに、多目的精密誘導兵器について評価を行った。金正恩氏は「わが国の優れた戦術誘導兵器体系が有する潜在的な軍事技術力と効果性は、将来的には放射砲体系さえ代替できるほど軍事的効用価値が大きい」と強調し、「今年