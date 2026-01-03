［高校選手権・３回戦］尚志（福島）１−０神戸弘陵（兵庫）／１月２日／浦和駒場スタジアム１月２日、第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、神戸弘陵（兵庫）が尚志（福島）と浦和駒場スタジアムで激突した。２回戦で前回王者の前橋育英を２−１で破り、勢いに乗る神戸弘陵は、尚志に立ち上がりからボールを握られ、劣勢の状況が続くも、身体を張った守備で相手に決定的なチャンスは作らせない。スコアレスのまま時間