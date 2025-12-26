国土交通省は26日、2024年度に全国で発生した道路陥没は9866件、23年度は1万2209件だったと発表した。側溝や下水管の損傷、腐食が要因のケースが多かった。公表済みの22年度は1万548件。今年1月の埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、件数の合計に加えて都道府県別の内訳も初めて公表した。24年度は北海道が最多の1068件。次いで新潟が922件、愛知が533件。最少は山梨（6件）で、岐阜（16件）、沖縄（24件）も少なかった。都