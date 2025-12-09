◆ 今季ブレークの22歳がWBC初参戦タンパベイ・レイズのジュニオール・カミネロ内野手（22）が2026年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として参戦すると現地時間8日、WBC公式Xが発表した。カミネロは2023年にレイズでMLBデビューを飾り、3年目の今季から三塁のレギュラーに定着。154試合に出場して打率.264、45本塁打、110打点、OPS.846の活躍を収め、キャリア初のオールスターゲー