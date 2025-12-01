1日、師走恒例の新語・流行語大賞が発表されました。世相を反映した様々な言葉がトップテンに選ばれる中、県民の反応は。 【写真を見る】新語・流行語大賞に「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」大分県民が選ぶ今年の印象的な言葉は 「新語・流行語大賞の年間大賞は、『働いて働いて働いて働いて働いてまいります』」に決まりました。 1日、都内で発表された新語・流行語大賞。今年の大賞には高市総理が述べた言葉が