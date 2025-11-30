組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！力が入る素材は、間違いのない黒もいいけれど、よりやわらかく見えるブラウンも好相性。さらに気取らず、日常に落とし込める選びの秘訣は、「色あせた質感」にアリ。エイジング加工を施した、しなやかなフェイクレザージャケット。コクのある濃ブラウンに使い古したような無骨な質感がとけ込み、穏やかで深みの