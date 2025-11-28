飲食宅配代行サービス「UberEats（ウーバーイーツ）」が、2025年11月27日に一時、東京エリアにおいてアプリで不具合が生じたとXで発表した。状況は深刻だったようで現場から多くの「悲鳴」が上がった。どのような事態に見舞われたのか。配達員、客、それぞれのケースを聞いた。「対応遅すぎる」配達員は状況知らず、依頼届かずUber Eats Japanの公式Xを通じて、27日22時57分に「【お詫びとお知らせ】現在、東京エリアにおいて Uber