飲食宅配代行サービス「UberEats（ウーバーイーツ）」が、2025年11月27日に一時、東京エリアにおいてアプリで不具合が生じたとXで発表した。状況は深刻だったようで現場から多くの「悲鳴」が上がった。

どのような事態に見舞われたのか。配達員、客、それぞれのケースを聞いた。

「対応遅すぎる」配達員は状況知らず、依頼届かず

Uber Eats Japanの公式Xを通じて、27日22時57分に「【お詫びとお知らせ】現在、東京エリアにおいて Uber Eats アプリで不具合が発生しており、注文ができない状況が続いております」と発表された。23時33分に復旧を報告し、次のようにお詫びしている。

発表を受けてXでは「これのせいで5時間半待った」「報告だけで済ませようとしてる所に誠意が一切見られない。お腹空いてたまらなかった」といったユーザーの声が寄せられたほか、配達員側からも「対応遅すぎる」「不具合が発生した時点で配達員への連絡が無かったのはいかがなものかと！」「俺も含め寒空の中長々と待ってた人間腐るほどいるんだよ」「配達員バカにしすぎですよ！」などと批判が相次いだ。

公式発表ではわずか30分ほどの間隔で不具合発生と復旧が伝えられたが、一体何が起こっていたのか。ある配達員はJ-CASTニュースの取材に対し、「18時半ごろに受けた配達を皮切りに一切鳴らなくなりました」と明かした。「鳴る」とは配達依頼が通知されることで、稼ぎ時に突如として配達依頼が届かなくなったというわけだ。

「途中雨が降ってきて、濡れながらも待機してましたが...」

その配達員は江東区から中央区、秋葉原へ移動してみるも状況が変わらず、Xで、同様の報告を多数確認したという。当時の状況をこう振り返る。

「その後大きい通りに出ると、Uberの配達員が大勢路肩にいて、状況を確認しているような状態でした 私は19時半から秋葉原を出てあちこち行くも鳴らず 途中雨が降ってきて、濡れながらも待機してましたが、21時半に一度帰宅してオンラインにし続けました 22時58分に急遽鳴り出して急いで配達に向かいました。



配達先では特段声を荒げられたとかはなく、Uberへの不信感と怒りから小言を頂いた形です。夜も遅く、本当に小言を言われた程度ですが、目は怒ってました。配達員に言うことじゃないと理解した上でそれでもやるせ無い気持ちを吐露されたのだなと感じ深々と謝りました」

Uber側からアプリでの謝罪はあり、システム障害で、補償はないと説明されたという。仕方ないと受け止めながら、一部では稼げた人もいたとして「公平性に欠けている上にこの対応はお粗末でしかない」とこぼした。11月26日付で新代表が就任したばかりだが、「誠意がないだらしない会社」と厳しい意見もいいつつ、

「とはいえ業界で1番稼げるのはUberですから、この仕事をするからには上手にお付き合いする他ないんだとは思います」

と複雑な胸中を明かした。

もっとも、復旧後は3件の依頼で9000円を稼ぎ、結果として目標金額には到達できたとして「なんとも言えない妙な気持ちではある」。ただ、仮に問題の時間に配達できれば、多くの配達員が少なくとも5000円〜1万円を稼いでいただろう、と推測した。配達数によって特別報酬が得られる「クエスト」の締め日でもあったという。

4時間半待ったラーメン「麺に吸収されてスープが完全になくなった」

アプリの不具合問題に巻き込まれた、ある客も取材に応じた。空腹で夕食にするはずのラーメンを18時40分ごろに注文したが、届いたのは4時間半後だったという。

その人によると、配達員が決まらないまま配達予定時刻が更新され続け、異変を感じた。注文から1時間以上経ち、Xで検索してUber側の障害発生に気付いたとして「困っている人が大勢いるにもかかわらず、公式から何も発表がなかったことや、まだ注文可能な状態になっていることに不信感がありました」と振り返っている。

Uberに対して障害が発生していることや注文キャンセルの希望で問い合わせても、AIの自動応答のみで意味がなかったという。いつ届くか分からないため、夕食は別で済ませ、「こちらからキャンセル希望するとキャンセル料が発生するため、キャンセルできずただ待つしかできなかったのが辛かった」。Xでは店がキャンセル処理したケースが散見されたといい、店に非はないと理解を示しつつ、自身は数時間にわたりキャンセル扱いされずじまいだった。

ようやく届いたのは「麺に吸収されてスープが完全になくなった商品」。「今さらもういらないし、公式からはアプリユーザーに何も案内がないし、モヤモヤが募る一方でした」とし、

と説明。「便利なので今後も使う可能性はありますが、他サービスで注文可能なお店は、他のサービスを利用したいと思います」という。