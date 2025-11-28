ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 朝日新聞 高市首相の答弁報道を「しれっと修正」した疑惑が ゴシップ 朝日新聞 高市早苗内閣 時事ニュース マスコミの不祥事・トラブル NEWSポストセブン 朝日新聞 高市首相の答弁報道を「しれっと修正」した疑惑が 2025年11月28日 7時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相の答弁に関する朝日新聞の報道について、週刊ポストが伝えた 見出しの「認定なら武力行使も」の一文を、「しれっと」修正していたと筆者 当初の見出しは「事実を歪曲しているように見える」ことが問題だと専門家 記事を読む おすすめ記事 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 【新証言】元ジャンポケ斉藤、金銭トラブルで被害届が受理「従業員からも金を…」答えた真相 2025年11月27日 16時0分 ヒカキン、妻が犯罪レベルのストーカー被害を受ける 家まで1時間も…「ずっと付いてきちゃいました」 2025年11月27日 22時21分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分