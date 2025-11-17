スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、FIFAワールドカップ26本大会出場に向けて意気込みを示した。17日、スペイン『アス』が同指揮官のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ26欧州予選・グループEを戦うスペイン代表は、ここまで5戦全勝と首位を快走中。すべての試合で完封勝利を収め、公式戦の無敗記録を「30」伸ばすなど、圧巻のパフォーマンスを続けている。そんなスペイン代表は18日にトルコ代表と