シャープは、単身世帯向けの3合炊き炊飯器「KS-CS05J」を2025年11月20日に発売します。カラーはホワイトとブラックの2色。 「KS-CS05J」（ブラック） 記事のポイント ご飯のほかに、パンやケーキ、ゆで野菜やゆで鶏の調理も可能なジャー炊飯器。0.5〜3合炊きなので一人暮らしに最適です。お手入れしやすいのも◎。 本製品は、「自炊を楽しくする、置いて絵になる炊飯器」をコンセプトにした新デザインを採用。まるみ