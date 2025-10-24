厚生労働省によりますと、今月13日から19日までの1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は1医療機関あたり3.26人でした。前週のおよそ1.38倍で、9週連続の増加となっています。東京都・千葉県・埼玉県などの首都圏では5人を超えていて、沖縄県では、大きな流行が発生する可能性を示す「注意報」レベルの10人を超え15.04人となっています。今年は去年よりおよそ1か月早く流行シーズンに入っていて、厚労