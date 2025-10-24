◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）巨人の2位指名は早稲田大学の田和廉投手。右投右打で、大学2年の6月にトミー･ジョン手術を受けましたが、3年の秋に実戦復帰を果たしています。復帰してからは主に中継ぎとして登板をしていましたが、阿部慎之助監督は「先発で使いたいね」と語りました。「特殊球が素晴らしいので、その武器を使っていってほしい。シンカーがすごいんだよね」先発ピッチャーがシーズン終盤にガス欠気味だった