今日23日は富士山で初冠雪が観測されました。平年より21日遅く、昨年より15日早い観測です。10月23日の観測は、過去4番目に遅い記録です。富士山で初冠雪平年より21日遅く過去4番目に遅い観測今日23日、甲府地方気象台で、富士山の初冠雪を観測しました。平年より21日遅く、昨年より15日早い観測です。10月23日の観測は、1961年、1969年、2017年と並んで過去4番目に遅い記録です。【富士山の初冠雪(遅い順)】・11月7日(2024年)