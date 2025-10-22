麻生氏の読みは「野党は玉木で一本化できない」第104代内閣総理大臣（以降、首相と表記）に、初の女性、高市早苗氏（64）が就任した。首相（首班）指名選挙で高市氏が勝利したのは、高市氏の後見人である麻生太郎副総裁（85）が、立憲民主党、日本維新の会、そして国民民主党の思惑の違いを読み切り、野党3党の分断に成功した結果である。高市氏が自民党総裁選挙で当選し、首相に就任するまでの17日間、各党間で繰り広げられた駆け