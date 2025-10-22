【ワシントン＝淵上隆悠】ロイター通信によると、米ホワイトハウス高官は２１日、トランプ米大統領とプーチン露大統領が近い将来に会談する計画はないと述べた。１６日の電話による首脳会談後、トランプ氏はハンガリーで「おそらく２週間以内」にプーチン氏と対面で会談する方針を示していたが、早期に会談してもウクライナの和平に向けた進展が期待できないと判断した可能性がある。ロイター通信は、週内に調整されていたルビ