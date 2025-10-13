「べらぼう」身上半減の実際、ていの儒学バトル、鬼平爆誕！など史実を元に10月12日放送の内容解説

地本問屋の株仲間をつくり、行事の改め（同業者の自主検閲）によって再び自由出版を許された蔦重（横浜流星）たち。

しかし蔦重の反骨精神が災いし、山東京伝（古川雄大）の洒落本『仕懸文庫』『娼妓絹籭』『青楼昼之世界錦之裏』を強行出版。絶版処分となったばかりか、お上に立てついたため投獄されてしまいました。

その身を案ずるてい（橋本愛）や鶴屋喜右衛門（風間俊介）の気も知らず、老中・松平定信（井上祐貴）の前ですら戯けてしまう狂気ぶりに、一同呆れるよりありません。

挙げ句の果てに蔦重は、世にも奇妙な身上半減（全財産の半分を没収）……それでも人々の嘲笑さえ商売のネタにしてしまう根性は、さすが江戸一の利者と言ったところでしょうか。

いっぽう松平定信も食い詰め者の凶行に頭を悩ませる中、本多忠籌（矢島健一）から「田沼以下との謗りを免れない」と苦言を呈され、自身の正義に疑念を禁じ得ません。

蔦重と定信それぞれの独善が露呈し、今週も胃が重かった第39回放送「白河の清きに住みかね身上半減」気になるトピックを振り返って参りましょう！

蔦重の元を去った歌麿

愛妻きよ（藤間爽子）の死を受け入れられずにいた喜多川歌麿（染谷将太）に現実を突きつけ、そればかりか「お前は鬼の子だ、生きて命を描き続けるんだ」と言ってしまった蔦重。

大切な歌麿に後を追ってほしくない一心だったのでしょうが、それでも歌麿としてみれば自分と愛妻を引き裂いた以外の何物でもありません。

歌麿は蔦重に心を閉ざしてしまい、つよ（高岡早紀）と共に栃木の豪商・釜屋伊兵衛（益子卓郎）のもとへ旅立ってしまいました。

かつて「何があっても、俺だけは（蔦重の）隣にいるから」と言っていた歌麿が、「もう関わりない」と蔦重を拒絶する姿に、多くの視聴者が胸を痛めたことでしょう。

ここへ来て、蔦重は自身の独善性に気づかされることになったようです。

※ちなみに、つよ（蔦重の母・広瀬津与）は寛政4年（1792年）10月に亡くなります。このまま栃木で亡くなるのでしょうか。

お白洲でも悪びれない蔦重

どっからどう見ても洒落本（好色本。性風俗書籍）なのに、教訓読本（道徳書）の袋に入れたり、文中に注釈を入れたり……これでどうしてイケると思ったのでしょうか。

「自分は好色本のつもりではないから好色本ではない」

そんな理屈が罷り通るなら苦労はしません。いや、むしろ周りが大迷惑です。

これを好色本か教訓読本かを決めるのは、うぬ（お前＝蔦重）ではなく私（松平定信）である……つまり「お前ら庶民は、権力者に黙って従え」当時にしてみれば、それが当たり前の感覚でした。

「かような（当局の意に沿わぬ）ものは二度と出さぬと誓え」

さすれば温情をかけてやらんでもない……定信の命令に、ハイと従う蔦重ではありません。

白河の 清きに魚 住みかねて

元の濁りの 田沼恋しき

5歳で論語を諳（そら）んじられた、世にも稀なる賢き定信様はならば、私が今回の教訓読本を出版した底意をお見通しのはず。

あくまで教訓というテイで好色本を出版し、これを見逃す越中守様はお堅いフリして、実は解っていらっしゃる。そう庶民が感じることであなたの改革はスムーズに進むでしょう。

これからも越中守様の御政道をお助けするべく、本屋なりの分に励んで参ります……とまぁ実に見事な屁理屈でした。

が、それを受け入れる度量があったのは田沼様だけ。ふんどしの守様は蔦重一味に厳しい拷問を加えることになります。

ていvs柴野栗山の儒学バトル

このままでは、蔦重が打ち首にもされかねない……夫の身を案じるおていさんは、決死の覚悟で定信の側近である柴野栗山（嶋田久作）に命乞いをしました。

てい「子（し）曰（のたまわ）く、之（これ）を導くに政を以てし、之を斉（ととの）うるに刑を以てすれば、民免れて恥無し。之を導くに徳を以てし、之を斉うるに礼を以てすれば、恥有りて且つ格（いた）る」

【意訳】かつて孔子はおっしゃった。社会を法律で縛り、刑罰で脅せば、人々は何とか法の抜け穴を探すようになります。一方で道徳をもって社会を導き、礼節をもって接するならば、人々は自ずから行いを正すようになります」

要するに「厳しい統制や刑罰を加えるよりも、国民ひとり一人が自発的によりよく生きようと思える政治が大切だ」ということです。

しかし栗山先生も揺るぎません。

栗山「君子は中庸（ちゅうよう）し、小人（しょうじん）は中庸に反す。小人が中庸に反するは小人にして忌憚（きたん）なきなり」

【意訳】まともな人間はバランス感覚を保ち、くだらん人間は極端な行動に出る。そういう輩は恥を知らないゆえに極端な行動に出るのだ。

一度許したにもかかわらず、性懲りもなく好色本を出した蔦重を許せば、どうせ三度四度と罪を重ねるだろう。そんな者を許し続ける理由がどこにある？とのことでした。

そこへおていさんは切り出します。

てい「義を見てせざるは勇なきなり」

今回の出版は、女郎たちの窮状を世に広め、親孝行のために身を売った彼女たちを救う義によって行動を起こした勇に他なりません。

たとえ独善的な面があったにせよ、不遇な孝女を助ける義勇の振る舞いに対して、儒の道にかなうお裁きをお願いしたい……そんなおていさんの姿が視聴者の胸を打ちました。

世にも奇妙な身上半減

劇中では全財産のキッチリ半分を没収されていましたが、実はこういう刑罰は類を見なかったと言います。

また異説によると、身上半減（しんしょうはんげん）とは身上（年収）の半分を没収する過料であり、身代（しんだい。全財産）ではないというのです。

『山東京伝一代記』では「身上に応じ重過料」とあり、営業に差し支えるほどの大金ではなかったとも言われます。

蔦重が生きていた当時の史料に全財産の半分を没収された記録がなく、全財産の半分が没収されたという説は宮武外骨（みやたけ がいこつ）の『筆禍史（明治44・1911年）』以降に広まったものだとか。

そして、全財産の半分と言っても暖簾や看板までキッチリ半分持って行ったというのは、恐らくドラマの創作でしょう。

「間違って、借金も半分持ってってくんねぇかなぁ……」

こんな時でもジョークを忘れない蔦重に、さすがの鶴屋さんが初めて本気でキレました。

「そういうところですよ！」

……すいません（蔦重と同じことを考えてしまったのは、筆者だけではないですよね？）。

鬼平が退治した葵小僧とは？

さぁ今週もカッコいい鬼平こと長谷川平蔵（中村隼人）、SNS上では「中村隼人主演で鬼平（時代劇）やってくれないかな」なんて声が沸き起こる昨今です。

そんな鬼平が今回退治した葵小僧（あおいこぞう）は実在の盗賊。別名を大松五郎（だいまつ ごろう）、劇中の通り駕籠に乗って手下を引き連れ、葵の御紋を入れた提灯を提げて押し込み強盗を繰り返しました。

寛政3年（1791年）4月ごろから江戸市中で暴れ回り、婦女がいれば必ず強姦するという凶悪さから恐れられましたが、半月あまりで火付盗賊改方の鬼平に捕らわれます。

そして逮捕から10日ほどの5月3日に獄門となりました。通常であれば取り調べに際して被害者からも供述をとってから刑罰を決定しますが、これほど早く取り調べが打ち切られたのは、被害者感情を慮ったためでしょうか。

かつてカモ平なんて呼ばれていたのが嘘のようで、これからも鬼平の活躍に期待したいですね！

第40回放送「尽きせぬは欲の泉」

おていさんからまさかのビンタを食らった蔦重。どこまで目が覚めたかはともかく、書物問屋の株を買って事業の建て直しが図られます。また歌麿との和解は実現するのでしょうか。

次回からは瑣吉（津田健次郎）が登場。後の曲亭馬琴（きょくてい ばきん）ですね。京伝先生

そしてふんどし野郎が推し進める寛政の改革には暗雲が立ち込め……一山越えてまた一山、と言ったところでしょうか。

これからも「大河べらぼう」蔦重たちの奮闘に期待しましょう！

【べらぼう】いよいよ葛飾北斎が登場…次回10月19日放送のあらすじ＆場面写真、新たな相関図も公開

トップ画像：NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。