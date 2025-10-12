カルビーが展開する「Jagabee Happee3プロジェクト」より、「ムーミン」との人気コラボ第4弾が登場します。今回の「Green Project」では、ムーミン小説の出版80周年を記念して、北欧の伝統料理を再現した『Jagabee アンチョビポテトグラタン味』を発売。サクッホクッとした食感にアンチョビの旨味が広がる、秋にぴったりの味わいです。さらに、かわいいトートバッグが当たるキャンペーンも実施中で