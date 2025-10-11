お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、「オカザイル」としてパフォーマンスを披露し、話題となっている。「10月9日に放送された『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）です。8月30、31日に開催された音楽フェス『a-nation』の舞台裏に、ナインティナインの2人が潜入するというものでした。相方の矢部浩之さんが通りすがりのアーティストに寿司を振る舞う『やべっち寿司』を開店し、浜崎あゆみさんや久保田利伸さ