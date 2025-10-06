JAMSTEC海洋研究開発機構は南海トラフ地震の震源域、海底2000メートル付近で水圧計の観測のずれを補正する技術を開発し、地面が沈降していることを明らかにしました。地面の沈降が意味することは？社会部災害担当・中濱弘道デスクが解説します。【週刊地震ニュース】■トカラ列島や東北地方で地震福島県沖では震度4も9月29日から10月5日までの期間、国内では震度1以上の地震が42回あり、うち震度4が1回ありました。▼9月29日午前