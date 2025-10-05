¤ªÊÛÅöºî¤ê¤äÆü¡¹¤Î¸¥Î©¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ë¤®¤ê¤ÃÌ¼¡£nigiricco¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÃ¦¥Þ¥ó¥Í¥ê¡Û¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÂçÎÌ¾ÃÈñ¡ª¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¤ª¤«¤º¥ì¥·¥Ô5Áª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ü¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¤ª¤«¤º¤ò5¼ïÎà¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¤µ¤µ¤ß¤Î´Å¿ÝßÖ¤á¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£ Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò5mmÉý¤Û¤É¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¥¢¥¯¤òÈ´¤­¤Þ¤¹¡£¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¤µ¤Ä¤Þ