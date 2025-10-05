¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯9·î30Æü¤ËOpenAI¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¤Î¡ÖSora 2¡×¤Ïµ­»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ª¤è¤Ó¥«¥Ê¥À¤Î°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊSora 2¤Î¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¶âÌÙ¤±¤ò¤¿¤¯¤é¤à¥¯¥í¡¼¥ó¥¢¥×¥ê¤¬App Store¾å¤ËÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Sora 2 clones start flooding the App Store worldwide - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/10/04/sora-2-clones-start-flooding-the-app-store-worldwide/App Store¤Ç¡ÖSora