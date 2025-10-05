OpenAI¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¡ÖSora 2¡×¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¥¢¥×¥ê¤¬App Store¤ÇÂçÎÌÈ¯À¸Ãæ
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯9·î30Æü¤ËOpenAI¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¤Î¡ÖSora 2¡×¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ª¤è¤Ó¥«¥Ê¥À¤Î°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊSora 2¤Î¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¶âÌÙ¤±¤ò¤¿¤¯¤é¤à¥¯¥í¡¼¥ó¥¢¥×¥ê¤¬App Store¾å¤ËÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sora 2 clones start flooding the App Store worldwide - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2025/10/04/sora-2-clones-start-flooding-the-app-store-worldwide/
¡ÖSora 2¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡ÖSorra 2¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡£
¥¢¥×¥êÌ¾¤Î°ìÉô¤äÀâÌÀÊ¸¤Ë¡ÖSora 2¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎSora 2¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëOpneAI¤Î¥í¥´¤¬¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³«È¯¼Ô(¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ)¤Ï¡ÖDecent Softwares¡×¤È¤¤¤¦OpneAI¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sora 2¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Google¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¤Ç¤¢¤ëVeo 3¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤¿ÍßÄ¥¤ê¤Ê¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤â¡ÖSora 2¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶âÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¹â³Û¤Ê»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È9to5Mac¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Daring Fireball¤ÎJohn Gruber»á¤¬¡¢¡Öº£½µ¤ÎApp Storeº¾µ½¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢App Store¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSora 2¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖSora 2: AI Video Generator¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖSora 2 AIÆ°²èÀ¸À® ¥Ó¥Ç¥ª ¼Ì¿¿¤òÆ°²è¤Ë¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¤·¤¿¡£Sora 2¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëOpenAI¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ëChatGPT¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¸µ¤ÏOpenAI¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖSora 2: AI Video Generator¡×¤ÏApp Store¤Î¡Ö¼Ì¿¿¡õ¥Ó¥Ç¥ª¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È9to5Mac¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎApp Store¤À¤È¡Ö¼Ì¿¿¡õ¥Ó¥Ç¥ª¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Sora 2¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¥Þ¥ê¥ª¤Ê¤É¤ÎÃøºî¸¢¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢OpenAI¤ÏÃøºî¸¢ÊÝ¸î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ü³°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½àÈ÷Ãæ¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
