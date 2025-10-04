Amazonプライム感謝祭】 先行セール期間：10月4日0時～ 開催期間：10月7日0時～10月10日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にKADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle」およびKADOKAWAグループ「キャラアニ」が展開するフィギュアブランド「CAworks」の商品が追加された。開催期間は10月10日23時59分ま