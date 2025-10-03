日本マクドナルドは10月8日、全国の「マクドナルド」(一部店舗を除く)で、「三角チョコパイ」2種を発売する。「三角チョコパイ」は、マクドナルドで毎年秋冬に販売する温かいスイーツ。2025年のラインアップは、今回新登場の「三角チョコパイ いちごミルク味」(税込190円〜)と、定番の「三角チョコパイ 黒」(税込170円〜)。価格は店舗によって異なる。また、デリバリーの場合も価格が異なる。マクドナルド「三角チョコパイ 黒」「