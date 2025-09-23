阪神タイガースは9月7日、2年ぶり7度目のセントラル・リーグ優勝を果たした。レギュラーシーズン後、日本シリーズの出場権をかけて上位3チームが戦うクライマックスシリーズ（CS）について、優勝チームと2位・3位チームに大きな成績差があることから、不要論も飛び出した。ジャーナリストの森田浩之氏は、CS制度の根本について、アメリカ型とイギリス型のスポーツ文化の対立を軸に解説する（以下、森田氏による寄稿）。◆5回に1回