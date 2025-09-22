パナソニックは9月19日に、20歳以上の男女のうちふるさと納税をしたことのある人を対象に実施した、「ふるさと納税に関する調査」の結果を発表した。同調査は、9月10〜17日の期間に行われ、338名から回答を得ている。●約4割が「解凍に失敗した経験がある」調査対象者に、ふるさと納税の返礼品で過去に選択したことがある商品を尋ねたところ（複数回答）、「肉類（冷凍）」と「魚介・海産物類（冷凍）」がもっとも多く、「米」