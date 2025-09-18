大分県の日田玖珠広域消防組合は、25年間使用してきた消防車をインターネットオークションに出品しました。 【写真を見る】消防ポンプ車をネットオークションに出品最低落札10万円から25年間活躍、老朽化で引退大分・日田玖珠広域消防組合 「KSI官公庁オークション」に出品されたのは、日田玖珠広域消防組合所属の総排気量4570ccのポンプ車です。車体はいすゞ製で、初年度登録は1999年。燃料は軽