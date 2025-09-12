2025年4月に食道がんを公表した、芸能活動休止中のとんねるず・石橋貴明（63）の近況を9月11日発売の『女性セブン』が報じている。【写真】がん闘病中の“激ヤセ”石橋貴明がかぶっていたキャップ当初は早期発見とのことで半年後には復帰可能ともされたが、実際には食道がんに加えて「咽頭がん」も併発。抗がん剤投与と手術による治療が行われており、現在は回復に向けて療養に努めているという。石橋がレギュラー出演を続け