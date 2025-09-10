【ニューヨーク＝小林泰裕】９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１９６・３９ドル高の４万５７１１・３４ドルとなり、過去最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）への利下げ期待が相場を押し上げた。８月２８日に記録した終値としての過去最高値（４万５６３６・９０ドル）を約２週間ぶりに更新した。９日に発表された雇用統計で、過去の雇用者数が下方修正された。景気の下支えの