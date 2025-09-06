8月25日、Snow Manの新曲『カリスマックス』の配信が開始。同時に公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオ（MV）が公開された。【写真】目黒蓮の主演で実写化される、少年ジャンプ連載中の人気漫画「メンバー全員が黒スーツにサングラスといういでたちで、ハイテンポのメロディーに合わせて激しく踊る姿は圧巻。MVは1週間足らずで2600万再生を突破と話題を集めています」（音楽業界関係者）歌詞には“限界を超えていく”と