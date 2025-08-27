450人にも及ぶ希望退職者を募ったはいいものの、そのやり方に対し「強硬なリストラだ」という指摘が内部からあがっているベネッセ。背景にあると指摘されるのは、抜群の知名度を誇る「進研ゼミ」の窮状だ。会員数の減少に歯止めがかからないのは、実は少子化や競合の台頭などの“外的要因”に限った話ではないのだという。驚きの現状を、複数の関係者が明かした。＊＊＊【写真を見る】 「22万円を一括払いしたのに…」炎上した