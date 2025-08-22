パリ・サンジェルマンハンドボールジャパンツアー2025「パリ・サンジェルマンハンドボールジャパンツアー2025」は20日まで、東京・代々木第一体育館で2日間行われた。フランスリーグ11連覇の強豪パリ・サンジェルマン（PSG）が3年連続で来日。リーグHのジークスター東京と日本代表「彗星ジャパン」に2連勝した。世界レベルのプレーで観客を沸かせたPSG。オフの時間には日本を満喫していた。日本代表戦後、世界的名手ルック・ス