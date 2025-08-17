[8.17 DFBポカール1回戦 エンガース 0-5 フランクフルト]DFBポカール1回戦が17日に開催され、フランクフルトはアウェーでエンガース(5部)に5-0で勝利した。今夏にフライブルクから完全移籍で加入したMF堂安律は、右サイドハーフで先発出場。公式戦のデビュー戦で2ゴールを決め、後半35分までプレーした。昨季ブンデスリーガ3位のフランクフルトは攻めあぐねる時間が続いたものの、前半44分に先制。MFジャン・マテオ・ボハヤが