総合格闘家でUFCフライ級15位の朝倉海は16日（日本時間17日）、同級11位のティム・エリオット（米国）と「UFC319」のメインカードで対戦する。2024年12月に現同級王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）と対戦して以来8カ月ぶりとなる朝倉の再起戦について、米格闘技専門メディア『MMAマニア』が展開と勝敗を予想した。 ■朝倉のカウンターに勝機あり まず同メディアは朝倉の対戦相手について、